За украденную бутылку водки великолучанин попал в колонию строгого режима

Молодой житель Великих Лук на полгода отправился в колонию строгого режима за ограбление магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В августе нынешнего года этот 22-летний безработный, ранее судимый парень пришел в магазин самообслуживания на проспекте Гагарина. Молодой человек был пьян. Похитив бутылку водки, он направился к выходу, но одна из работниц магазина, заметив это, попыталась ему помешать. Однако, великолучанину удалось вырваться и убежать.

Личность преступника полицейские установили с помощью записи с камеры видеонаблюдения.