Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

За украденную бутылку водки великолучанин попал в колонию строгого режима

28 ноября 2018 года, 15:02

Молодой житель Великих Лук на полгода отправился в колонию строгого режима за ограбление магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В августе нынешнего года этот 22-летний безработный, ранее судимый парень пришел в магазин самообслуживания на проспекте Гагарина. Молодой человек был пьян. Похитив бутылку водки, он направился к выходу, но одна из работниц магазина, заметив это, попыталась ему помешать. Однако, великолучанину удалось вырваться и убежать.

Личность преступника полицейские установили с помощью записи с камеры видеонаблюдения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Две путевки в финал первенства России по волейболу разыгрывают в Пскове
Псковичам сообщили о поддельных сайтах для уплаты налоговой задолженности
В этом году Псковскую область посетили полтора миллиона туристов
День любительского театра «Своя игра» пройдёт в Новоржеве 30 ноября
Петербуржца задержали в палкинской деревне Черская с героином в кармане
Актриса Псковского театра Ксения Тишкова выступит на всероссийском конкурсе «Пой, ласточка, пой!»
Участок улицы Школьной в Пскове закроют на ремонт с 29 ноября
«Ласточка» поможет развить детский туризм, считают представители туристической сферы
Чаще сообщать в полицию о пьяных за рулем предлагают жителям области после ДТП в Опочке с тремя пострадавшими детьми

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
28 ноября 15:00

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники

Происшествия
12 сентября 10:05

Остался в живых

Грибник провел в лесу неделю без еды и связи