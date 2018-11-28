Актриса Псковского театра Ксения Тишкова выступит на всероссийском конкурсе «Пой, ласточка, пой!»

Актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ксения Тишкова примет участие в 1-м Всероссийском фестивале – конкурсе актерской песни «Пой, ласточка, пой!», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ксения Тишкова успешно прошла отборочный этап, в рамках которого представила на суд жюри два песенных номера в разных жанрах: лирическую серенаду Ф. Шуберта и кавер-версию песни «Bad Romance».

По задумке организаторов, на Всероссийском фестивале «Пой, ласточка, пой!» будут созданы условия для творческого диалога между студентами, педагогами, критиками, профессиональными актерами по вопросам теории и практики исполнения актерской песни.

Первые два дня песенного конкурса посвятят мастер-классам педагогов Екатеринбургского театрального института и экспертов, входящих в жюри фестиваля. 3 декабря состоится финальный гала-концерт, в рамках которого пройдет церемония награждения победителей. В этот день лауреаты и дипломанты конкурса выступят на одной сцене с признанными мастерами жанра: Нонной Гришаевой, Наталией Быстровой, Сергей Плотовым, Лилией Шайхитдиновой, Юлией Шубаревой и Еленой Мартыненко.