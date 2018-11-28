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Общество

Участок улицы Школьной в Пскове закроют на ремонт с 29 ноября

28 ноября 2018 года, 14:21

В связи с ремонтом дорожного покрытия с 8.00 29 ноября до 00.00 13 декабря будет закрыт для движения транспорта участок улицы Школьной от улицы Набат до улицы Олега Кошевого, также с 8.00 6 декабря до 00.00 20 декабря закрывается участок улицы Школьной от улицы Олега Кошевого до улицы Труда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения автовладельцам за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и обращать особое внимание на существующую схему организации движения, неукоснительно выполняя требования дорожных знаков.

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