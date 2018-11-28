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Общество

«Ласточка» поможет развить детский туризм, считают представители туристической сферы

28 ноября 2018 года, 11:17

Запуск поезда «Ласточка» помог увеличить турпоток из Санкт-Петербурга в Псков. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила начальник отдела развития туризма Государственного комитета по культуре администрации Псковской области Ольга Качнова,

«В этом году наконец то появился поезд «Ласточка». И мы надеемся на положительную тенденцию в области детского туризма. «Ласточка» способствует туристскому потоку из Санкт-Петербурга в Псков. Это касается не только детей, но и взрослых», - рассказала она.

По ее словам, есть некоторые проблемы с туристами из Москвы, поскольку поезд ходит один раз в день и цены на билет достаточно высокие.

«Нужно решать проблему с железнодорожным транспортом. Также губернатор Михаил Юрьевич Ведерников обещал, что с марта авиарейсы из Москвы будут ежедневными. Это позволит привлечь туристов из столицы», - отметила Ольга Качнова.

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