Чаще сообщать в полицию о пьяных за рулем предлагают жителям области после ДТП в Опочке с тремя пострадавшими детьми

Любое дорожно-транспортное происшествие, где пострадали дети, должно подвергаться детальному анализу. Об этом сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 27 ноября, открывая внеочередное заседание межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению безопасности дорожного движения. Поводом к заседанию послужило произошедшее накануне ДТП, в котором пострадали три школьника.

Напомним, рано утром 26 ноября в Опочке мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в это время находились трое детей. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре благодаря слаженной работе сотрудников ГИБДД был задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Одна из пострадавших девочек находится в коме. Губернатор отметил слаженные действия и оперативность сотрудников полиции и специалистов системы здравоохранения региона и поблагодарил начальника Управления МВД России по Псковской области Юрия Инстранкина, а также и.о. председателя Комитета по здравоохранению Марину Гаращенко за профессиональную работу.

Также Михаил Ведерников поручил главе Опочецкого района Юрию Ильину оказать всестороннюю помощь семьям пострадавших, в том числе обеспечить их транспортом для посещения детей, пока те находятся на лечении в Пскове.

В продолжение губернатор назвал ряд дополнительных мер, которые необходимо принять правоохранителям для борьбы с теми, кто сел нетрезвым за руль. В частности, должен быть усилен контроль на дорогах в праздничные и выходные дни, организованы специальные рейды утром в понедельник, когда некоторые водители «еще находятся в состоянии выходного дня». Также он предложил активнее информировать граждан о работе «телефона доверия» ГИБДД – 8 (8112) 59-22-33, куда жители могут сообщать, в том числе о нетрезвых водителях.

«Такая правильная и своевременная реакция общественности могла бы спасти не одну жизнь. Это нормальная гражданская ответственность», — сказал Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона остановился на работе санавиации. В случае с ДТП в Опочке медицинский вертолет не смог вылететь за пострадавшими детьми из-за погодных условий, поскольку неприспособлен для полета в таких условиях. «Cхема работы санавиации должна быть пересмотрена», — обратился Михаил Ведерников к Марине Гаращенко.

Кроме того, по предложению и.о. председателя Комитета по транспорту Игоря Сильченкова, будет изучена возможность оборудования специализированных мест для круглосуточного приема вертолета санавиации в муниципальных образованиях.

Главам районов и городских округов губернатор поручил держать на особом контроле обеспечение безопасности остановочных павильонов, включая технические требования к заездным карманам, высоту посадочной площадки и расстояние до проезжей части. Отдельное внимание к тем остановкам, которые вблизи учебных заведений, подчеркнул он. Также поручено проверить наличие уличного освещения и разметки дорог.

«Качество разметки не выдерживает никакой критики. В 2019 году надо выйти на дороги в начале сезона, как только дороги просохнут, и, исходя из этого, устанавливать сроки проведения конкурсных процедур», — сказал Михаил Ведерников.

В рамках заседания прозвучали и другие предложения и инициативы. Все они будут рассмотрены профильными ведомствами и самые эффективные приняты в работу.