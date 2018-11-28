Многодетным семьям из деревень могут поставить пожарные извещатели за счет бюджета

На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 27 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о сокращении сроков реализации программы по установке дымовых датчиков в домах и квартирах малоимущих семей. С инициативой обратился начальник управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Он отметил, что в 15-ти районах эта работа уже выполнена, и в оставшихся девяти предложил не ждать планового срока установки извещателей, а завершить эту работу в 2019 году. Михаил Ведерников предложение поддержал, но со своей стороны акцентировал внимание глав районов на необходимости ответственно выполнять свою часть обязательств: вовремя и в необходимом объеме выделять средства на замену батареек в автономных датчиках.

«Цена батарейки несовместима с ценой человеческой жизни, тем более ребенка», — передает слова Михаила Ведерникова пресс-служба администрации Псковской области.

Михаил Ведерников также поручил подготовить предложения по включению многодетных семьей, которые проживают в сельской местности в деревянных домах, в число участников программы, кому автономные датчики дыма и огня будут устанавливаться за счет бюджета.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание ответственных лиц на необходимости усилить работу по повышению пожарной грамотности населения и принять меры для повышения эффективности профилактической работы с населением.

«Пожарная защищенность жилищ зависит от самого человека, и мы со своей стороны должны постоянно напоминать и рассказывать им о правилах пожарной безопасности, как обращаться с печным отоплением, электроприборами, о важности установки дымовых извещателей», — сказал Михаил Ведерников. В качестве дополнительной меры губернатор поставил задачу проработать возможность размещения на обратной стороне платежек за ЖКУ памяток об обращении с огнем, газовыми и электроприборами.

Также глава региона поручил начальнику областного МЧС по Псковской области представить информацию, в каких районах профилактическая работа выстроена наиболее эффективно, для тиражирования положительного опыта на другие муниципалитеты.

«Вопросы безопасности наших граждан — наша общая задача. И я рассчитываю на ответственное отношение к этой работе всех сторон», — сказал Михаил Ведерников по окончании обсуждения. В течение недели участники заседания должны предоставить в адрес областной комиссии по ЧС предложения по усилению мер пожарной безопасности на территории региона.

Напомним, накануне в Куньинском районе погибла семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. По предварительным данным пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи.