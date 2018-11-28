Неправильное использование печки могло привести к гибели куньинской семьи с четырьмя детьми

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал все ответственные службы и ведомства во взаимодействии с органами местного самоуправления усилить противопожарную работу. Об этом глава региона заявил во вторник, 27 ноября, на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В режиме ВКС в обсуждении приняли участие главы муниципальных образований. Внеочередное совещание в расширенном составе было созвано из-за трагедии в Куньинском районе, где в огне погибла семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.

Причины возгорания еще устанавливаются, но по предварительным данным пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил огнеборцев за оперативную работу по тушению пожара, но с сожалением констатировал, что «время работало не на них».

«Наша с вами общая задача усилить работу по повышению уровня противопожарной защищенности объектов и частных домовладений, принять дополнительные меры, чтобы таких ситуаций было как можно меньше», — сказал губернатор, обращаясь к участникам заседания.