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Общество

Светлана Горшкова: Этой осенью появилась моя первая ватная игрушка

27 ноября 2018 года, 16:40

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Фото предоставлено Светланой Горшковой.

Года три назад принесли мне на реставрацию большого Деда Мороза из ваты советских времен. Веяло от него уютом, домом, мандаринами и такими добрыми воспоминаниями из моего детства. Сразу вспомнились детсадовские девочки-снежинки, мальчишки-зайчики и мишки, снежная зима, катанье с горки на портфеле и ожидание новогоднего чуда, а главное вера в это чудо. И задумала я по старинной «ватной»технологии сделать игрушки .Это просто, но требуется терпение. Как обычно это бывает, желание есть, а времени нет .И только этой осенью появилась первая моя ватная игрушка. Очень искренняя, добрая, светлая.

Светлана Горшкова, мастер
Фото предоставлено Светланой Горшковой.
Для новогодней ярмарки «ART-ель» Светлана Горшкова готовит новогодние украшения, рождественские венки, игрушки, броши и авторские открытки. Любовь мастера к ручному творчеству несколько лет назад началась именно с открыток. С техникой их изготовления Светлана познакомилась на мастер-классе в немецком Нойсе, когда была там с псковской делегацией по работе.

Фото предоставлено Светланой Горшковой.
Приехав домой, Светлана начала посещать мастер-классы псковских мастеров, пошла на курсы по батику и вышивке лентой. Освоила технику декупажа и скрапбукинга.

Сейчас Светлана Горшкова открыла собственную студию и сама проводит мастер-классы.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

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