Светлана Горшкова: Этой осенью появилась моя первая ватная игрушка

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Года три назад принесли мне на реставрацию большого Деда Мороза из ваты советских времен. Веяло от него уютом, домом, мандаринами и такими добрыми воспоминаниями из моего детства. Сразу вспомнились детсадовские девочки-снежинки, мальчишки-зайчики и мишки, снежная зима, катанье с горки на портфеле и ожидание новогоднего чуда, а главное вера в это чудо. И задумала я по старинной «ватной»технологии сделать игрушки .Это просто, но требуется терпение. Как обычно это бывает, желание есть, а времени нет .И только этой осенью появилась первая моя ватная игрушка. Очень искренняя, добрая, светлая.
Сейчас Светлана Горшкова открыла собственную студию и сама проводит мастер-классы.
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