Светлана Горшкова: Этой осенью появилась моя первая ватная игрушка

Года три назад принесли мне на реставрацию большого Деда Мороза из ваты советских времен. Веяло от него уютом, домом, мандаринами и такими добрыми воспоминаниями из моего детства. Сразу вспомнились детсадовские девочки-снежинки, мальчишки-зайчики и мишки, снежная зима, катанье с горки на портфеле и ожидание новогоднего чуда, а главное вера в это чудо. И задумала я по старинной «ватной»технологии сделать игрушки .Это просто, но требуется терпение. Как обычно это бывает, желание есть, а времени нет .И только этой осенью появилась первая моя ватная игрушка. Очень искренняя, добрая, светлая.