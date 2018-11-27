Константин Вилков и Виктор Гусев не предоставили документы о расходовании избирательных фондов и были оштрафованы

Виктора Гусева и Константина Вилкова, являющихся кандидатами на должность главы Опочецкого района, признали виновными в административном правонарушении. Об этом «Псковской правде» сообщили в Территориальной избирательной комиссии Опочецкого района.

Причиной послужило непредставление в указанный срок итоговых финансовых отчетов с приложением всех документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.

Суд назначил наказание Виктору Гусеву в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, Константину Вилкову – 21 тысячи рублей.