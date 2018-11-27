Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Бесплатное обследование на онкологию смогут пройти жители Псковской области

27 ноября 2018 года, 13:00

В субботу, 1 декабря, в поликлинике № 1 по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, с 9 до 12 часов будет проводиться профилактическая акция, благодаря которой жители города Пскова могут обследоваться на наличие наиболее распространенных онкологических и иных хронических неинфекционных заболеваний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во время мероприятия врачи поликлиники проведут комплексное профилактическое обследование: с целью выявления заболеваний легких - флюорографию легких, у женщин - маммографию и консультации врача-онколога. Кроме того, с целью выявления образований и онкологических заболеваний кожных покровов, будет проводить осмотр врач-дерматолог.

В рамках профилактической акции также будут вести прием следующие врачи-специалисты: гинеколог, терапевт, хирург.

Пройти диспансеризацию сможет любой желающий. Все обследования проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис медицинского страхования.

Все обследования и консультации будут проводиться по предварительной записи по телефону: 66-53-50 - отделение профилактики поликлиника № 1 с 8 до 16 часов. Справки по телефону 53-49-42 - приемная главного врача.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первые таблички с QR-кодами появились возле достопримечательностей Пскова
Светлана Горшкова: Этой осенью появилась моя первая ватная игрушка
Константин Вилков и Виктор Гусев не предоставили документы о расходовании избирательных фондов и были оштрафованы
Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в куньинской деревне Каськово
Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Опочке находится в коме
Псковичей призывают следить за исправностью электропроводки и не перекаливать печь
Движение через ж/д переезд в районе улицы Генерала Маргелова перекроют в ночь с 29 по 30 ноября
Преподаватель псковского колледжа искусств стала лучшим в России преподавателем музлитературы
Марина Смирнова: Открытки будут долго хранить память о нас

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
27 ноября 15:53

90%-й пскович с Эстонией в сердце

Есть ли Крым на карте, когда его не видно, и кто такой тэгевусюхендайя

Общество / Здоровье
27 ноября 08:55

Мы с тобой одной крови

За год в Псковской области омолодили базу доноров

Общество
27 ноября 08:53

Двадцать шесть лучше

Жители Псковской области решат судьбу вала на Великой в Опочке