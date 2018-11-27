Бесплатное обследование на онкологию смогут пройти жители Псковской области

В субботу, 1 декабря, в поликлинике № 1 по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, с 9 до 12 часов будет проводиться профилактическая акция, благодаря которой жители города Пскова могут обследоваться на наличие наиболее распространенных онкологических и иных хронических неинфекционных заболеваний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во время мероприятия врачи поликлиники проведут комплексное профилактическое обследование: с целью выявления заболеваний легких - флюорографию легких, у женщин - маммографию и консультации врача-онколога. Кроме того, с целью выявления образований и онкологических заболеваний кожных покровов, будет проводить осмотр врач-дерматолог.

В рамках профилактической акции также будут вести прием следующие врачи-специалисты: гинеколог, терапевт, хирург.

Пройти диспансеризацию сможет любой желающий. Все обследования проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис медицинского страхования.

Все обследования и консультации будут проводиться по предварительной записи по телефону: 66-53-50 - отделение профилактики поликлиника № 1 с 8 до 16 часов. Справки по телефону 53-49-42 - приемная главного врача.