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Общество

Псковичей призывают следить за исправностью электропроводки и не перекаливать печь

27 ноября 2018 года, 11:35

С наступлением холодов резко увеличивается количество таких происшествий на территории региона. Очередной трагический случай произошел утром 27 ноября в деревне Каськово Куньиского района. Погибли 6 человек: двое взрослых и четверо детей. На текущий момент огонь полностью потушен. В данный момент на месте происшествия работают специалисты и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В связи с этим, следователи напоминают жителям Псковской области простые правила, которые помогут спасти жизнь вам, вашим близким, а также уберечь имущество:

1) Осторожно пользуйтесь источниками открытого огня.

2) Не оставляете без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям. Нельзя, чтобы рядом с печью располагались горючие вещества. Нельзя перекаливать печь. Перед топкой обязательно должен находиться предтопочный лист размером не мене 50х70 см.

3) Следите за исправностью электропроводки. При явных признаках нарушения штатной работы электрооборудования следует исключить его дальнейшее использование. Не перегружайте сеть.

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в единую службу спасения «112», а также по телефонам «01» и «101».

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