Движение через ж/д переезд в районе улицы Генерала Маргелова перекроют в ночь с 29 по 30 ноября

В Пскове из-за реконструкции железнодорожных путей станции Полковая железнодорожный переезд 5 км станции Полковая (ул. Генерала Маргелова) в период с 21.00 29 ноября до 4.00 30 ноября будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Объезд будет осуществляться по Старопалкинскому шоссе через поселок Тямша с выездом на переезд 12 км станции Моглино и далее по Рижскому шоссе.

Городская администрация приносит извинения автовладельцам за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и обращать особое внимание на существующую схему организации движения, неукоснительно выполняя требования дорожных знаков.