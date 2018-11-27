Преподаватель псковского колледжа искусств стала лучшим в России преподавателем музлитературы

В общероссийском конкурса «Теория и история -энциклопедия музыки» приняли участие преподаватели музыкально-теоретических дисциплин музыкальных колледжей и училищ из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска, Брянска, Ростова, Хабаровска, Сочи, Иркутска, Липецка и других городов. Конкурс включал предоставление записи открытого урока и творческого портфолио участников.

Лучшим в России преподавателем музыкальной литературы стала преподаватель Псковского областного колледжа искусств, председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки», член Союза композиторов России Лариса Никитина. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Церемония награждения лауреатов 1 премии конкурса состоялась в зале Геликон - оперы в Москве во время большого концерта, в котором приняли участие лауреаты конкурса «Молодые дарования России». Лауреатов конкурса поздравила заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

Лариса Николаевна Никитина после окончания с отличием Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола с 1991 г. работает преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Псковском музыкальном училище (ныне - Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского Корсакова). Она является организатором и руководителем целого ряда творческих проектов колледжа. Её студенты регулярно занимают призовые места в музыковедческих конкурсах, принимают участие в научно-практических конференциях различного уровня.