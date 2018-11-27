Марина Смирнова: Открытки будут долго хранить память о нас

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Марина Смирнова и ее дочери Анна и Елена Ильины – постоянные участники «АРТ-Ели». На новогодней ярмарке они снова представят то, что вместе шили и мастерили: игрушки, интерьерные композиции, магниты ручной работы, акварели и открытки в технике скрапбукинг. Кстати, именно такие открытки десять лет назад девочки изготавливали для своих педагогов.