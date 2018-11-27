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Общество

Марина Смирнова: Открытки будут долго хранить память о нас

27 ноября 2018 года, 10:10

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Марина Смирнова и ее дочери Анна и Елена Ильины – постоянные участники «АРТ-Ели». На новогодней ярмарке они снова представят то, что вместе шили и мастерили: игрушки, интерьерные композиции, магниты ручной работы, акварели и открытки в технике скрапбукинг. Кстати, именно такие открытки десять лет назад девочки изготавливали для своих педагогов.

Фото предоставлено Мариной Смирновой.
- Скрапбукинг – это разновидность ручного творчества, в основе которого находится оформление и изготовление открыток и фотоальбомов, оригинальное хранение семейных фотографий, личных историй в форме рисунков, вырезок из газет, записей. Наш первый опыт в создании открыток в этой технике состоялся около 10 лет назад. Это были открытки для школьных учителей на праздники, - рассказывает Марина Смирнова.

Первые материалы для профессионального скрапбукинга были очень редкими и стоили недешево.

- Но мы знали, что наши открытки – это вещь, которая будет хранить память о нас очень-очень долго. Со временем материалы становились доступнее, открывался больший простор для творчества. Мы освоили несколько направлений, но самым любимым для нас является ретро и стимпанк, - отмечает мастер.

Фото предоставлено Мариной Смирновой.
По словам Марины, есть множество способов создать эффект старины, но самый простой из них - состаривание краев и срезов штемпельной подушечкой подходящего оттенка. Особое очарование открыткам придают мелочи в виде пуговиц, бумажных цветочков и шелковых ленточек.

- Вещи, которые были сделаны собственными руками, а это и есть скрапбукинг, находятся в настоящем тренде и с каждым днем приобретают все большую популярность. Сделав всего одну открытку на Рождество или День рождения, можно не заметить, как скрапбукинг станет любимым хобби. Мы продолжаем заниматься изготовлением открыток, каждый сможет найти что-то подходящее для близкого и любимого человека, говорит Марина Смирнова

Фото предоставлено Мариной Смирновой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

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