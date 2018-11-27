Молодые мамы высоко оценили новые псковские автобусы «Волгабас»

Автобусы «Волгабас», используемые в Пскове для перевозки пассажиров на маршрутах №22 и 30 прекрасно подходят для поездки пассажиров с детскими колясками. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками «Псковпассажиравтотранса».
По словам молодых матерей, в салонах новых автобусов достаточно места для комфортной поездки с детскими колясками любого размера и всех типов. Накопительная площадка у второй двери автобуса оборудована всеми необходимыми средствами для поездки с маленьким пассажиром.
Пневматическая подвеска имеет функцию понижения автобуса на правую сторону, чтобы закатить коляску было более удобно. Мамы с колясками успешно пользуются новыми автобусами «Волгабас». Нередко в салоне размещается сразу по 2-3 мамы с колясками.
Салоны автобусов оборудованы кондиционером с обдувом по всей площади.
Фото предоставлено ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Любые поездки с коляской на автобусе можно спланировать заранее. На сайте предприятия в разделе «Расписание» планируемое время отправления низкопольных автобусов по всем маршрутам выделено красным цветом. Данные автобусы используются на наиболее востребованных рейсах в утренние часы «пик».