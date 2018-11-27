Молодые мамы высоко оценили новые псковские автобусы «Волгабас»

Автобусы «Волгабас», используемые в Пскове для перевозки пассажиров на маршрутах №22 и 30 прекрасно подходят для поездки пассажиров с детскими колясками. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками «Псковпассажиравтотранса».

По словам молодых матерей, в салонах новых автобусов достаточно места для комфортной поездки с детскими колясками любого размера и всех типов. Накопительная площадка у второй двери автобуса оборудована всеми необходимыми средствами для поездки с маленьким пассажиром.