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Общество

Молодые мамы высоко оценили новые псковские автобусы «Волгабас»

27 ноября 2018 года, 09:33

Автобусы «Волгабас», используемые в Пскове для перевозки пассажиров на маршрутах №22 и 30 прекрасно подходят для поездки пассажиров с детскими колясками. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками «Псковпассажиравтотранса».

По словам молодых матерей, в салонах новых автобусов достаточно места для комфортной поездки с детскими колясками любого размера и всех типов. Накопительная площадка у второй двери автобуса оборудована всеми необходимыми средствами для поездки с маленьким пассажиром.

Салоны автобусов оборудованы кондиционером с обдувом по всей площади.
Фото предоставлено ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Пневматическая подвеска имеет функцию понижения автобуса на правую сторону, чтобы закатить коляску было более удобно. Мамы с колясками успешно пользуются новыми автобусами «Волгабас». Нередко в салоне размещается сразу по 2-3 мамы с колясками.

Любые поездки с коляской на автобусе можно спланировать заранее. На сайте предприятия в разделе «Расписание» планируемое время отправления низкопольных автобусов по всем маршрутам выделено красным цветом. Данные автобусы используются на наиболее востребованных рейсах в утренние часы «пик».

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