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Общество

«Команда 2018» присоединится к автопробегу по памятным местам Великой Отечественной войны

27 ноября 2018 года, 09:01

В преддверии Дня неизвестного солдата в России стартует автопробег по городам-героям и городам воинской славы. Среди участников — трое представителей «Команды 2018», которые реализуют в регионе патриотические и образовательные проекты: Нина Витковская (проект «Медиа-экспедиция «Ганзейскими путями») и Артемий и Артем Семеновы (практически полные тезки, представляющие проект «Школа настоящих мужчин»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Автопробег пройдет с 27 ноября по 5 декабря по маршруту Москва — Тула — Воронеж — Ростов-на-Дону — Новороссийск — Керчь — Севастополь, что составит порядка 2 тыс 200 км пути. В каждом месте назначения участники посетят мемориалы, памятные места, познакомятся с работой местных патриотических организаций, присоединятся к дискуссионной площадке «Почтальоны Памяти» с участием будущих педагогов, представителей молодежных общественных объединений, студентов. Основной темой для обсуждения станет сохранение исторической памяти среди молодых людей.

Ключевая задача для делегации из Псковской области — сбор земли с памятных мест в капсулу от снаряда, найденного при раскопках на месте сражения в Островском районе Псковской области. Земля с памятных мест из всех городов будет внесена к мемориалу в Севастополе в День Неизвестного Солдата как дань общей памяти о героях, защитивших Отечество.

Часть собранной земли вместе с капсулой псковским экипажем автопробега будет доставлена под город Изборск в Псковской области на Изборский Холм, где собираются земли с памятных и святых мест России и зарубежья.

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