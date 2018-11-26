Приставы нагрянули к депутату Псковского районного Собрания Валерию Колтакову (ВИДЕО)

Телеграм-канал «Воробей» разместил видеозапись, на которой запечатлено, как пристав-исполнитель в сопровождении двух вооруженных сотрудников службы вручила парламентарию Валерию Колтакову (ЛДПР) документы в помещении районного Собрания. Видео доступно на сайте Псковского агентства информации.

Сейчас в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области находится 12 исполнительных производств в отношении Валерия Колтакова на общую сумму в 157 тысяч 977 рублей. Самый ранний долг датируется 2009 годом.