До 2 декабря улица Набат в Пскове закрыта для движения автотранспорта

В связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия до 2 декабря закрыта для движения автотранспорта улица Набат на участке от улицы Леона Поземского до улицы Первомайской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения автовладельцам за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и обращать особое внимание на существующую схему организации движения, неукоснительно выполняя требования дорожных знаков.