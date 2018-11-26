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Общество

До 2 декабря улица Набат в Пскове закрыта для движения автотранспорта

26 ноября 2018 года, 18:02

В связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия до 2 декабря закрыта для движения автотранспорта улица Набат на участке от улицы Леона Поземского до улицы Первомайской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения автовладельцам за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и обращать особое внимание на существующую схему организации движения, неукоснительно выполняя требования дорожных знаков.

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