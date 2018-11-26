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Происшествия

Школьники из Опочки, пострадавшие в ДТП, проходят обследование в псковской больнице

26 ноября 2018 года, 16:09

Пострадавшие в ДТП в Опочке дети доставлены в Псковскую детскую областную клиническую больницу, где сейчас комплексная диагностика их состояния. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Опочку для оценки состояния детей и оказания экстренной специализированной помощи выехали три бригады скорой помощи. Общепрофильная и реанимационная — из детской областной больницы, а также нейрохирург — из областной клинической больницы. На момент прибытия медицинских специалистов, состояние одного пострадавшего оценивалось как стабильно тяжелое, у двух других зафиксированы повреждения средней степени тяжести.

Детей во время транспортировки в региональный центр сопровождали их родители, которым была оказана необходимая психологическая помощь.

Напомним, рано утром в Опочке водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в это время находились трое детей. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Глава региона Михаил Ведерников взял на личный контроль расследование причин ДТП

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