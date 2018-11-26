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Общество

Юлия Григорьева: Первые мои свинки появились ещё весной и сразу разлетелись по домам

26 ноября 2018 года, 15:14

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастер Юлия Григорьева представит на новогоднем маркете символ нового года – текстильную свинку.

Фото предоставлено Юлией Григорьевой.

Каждый год на новогодние ярмарки я готовлю игрушки символы года. В следующем году - это свинья, поэтому я сшила несколько больших свинок и много свинок - елочных игрушек. Первые мои свинки появились еще весной и сразу начали разлетаться по домам. Они легкие, миниатюрные и безопасные даже для самых маленьких деток. Сделала и свинок на магнитах с озорными надписями. У меня есть постоянные покупатели, которые из года в год пополняют коллекцию символов года на своей елочке. Многие приходят за сувенирами друзьям и коллегам. Надеюсь, что они придут и на эту ярмарку, чтобы купить «своего» поросенка.

Юлия Григорьева, мастер
Фото предоставлено Юлией Григорьевой.
Кроме хрюшек их ткани Юлия Григорьева представит на новогодней «ART-ели» игрушки: котов игровых и интерьерных, зайцев Тильда, разнообразные елочные игрушки.

Фото предоставлено Юлией Григорьевой.
Фото предоставлено Юлией Григорьевой.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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