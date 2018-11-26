Юлия Григорьева: Первые мои свинки появились ещё весной и сразу разлетелись по домам

Каждый год на новогодние ярмарки я готовлю игрушки символы года. В следующем году - это свинья, поэтому я сшила несколько больших свинок и много свинок - елочных игрушек. Первые мои свинки появились еще весной и сразу начали разлетаться по домам. Они легкие, миниатюрные и безопасные даже для самых маленьких деток. Сделала и свинок на магнитах с озорными надписями. У меня есть постоянные покупатели, которые из года в год пополняют коллекцию символов года на своей елочке. Многие приходят за сувенирами друзьям и коллегам. Надеюсь, что они придут и на эту ярмарку, чтобы купить «своего» поросенка.