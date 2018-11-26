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Общество

Неделя «Живой классики» по результатам 2018 года превратилась в самостоятельный проект

26 ноября 2018 года, 15:05

В этом году участие в «Неделе «Живой классики» приняли 20 библиотек Псковской области. Вопреки ожиданиям организаторов, помимо подростков в акции приняли участие учителя и родители. В рамках «Недели «Живой классики» прошли выставки книг для подростков, лекции о подростковой литературе, дискуссии, просмотры фильма о конкурсе, сообщили «Псковской правде» организаторы акции.

Списки рекомендованной библиотекарями литературы с комментариями экспертов регулярно на протяжении 2018 года публиковались в журнале «Книжная индустрия», «Литературной газете», на сайте «Год литературы».

По результатам акции в топ рекомендуемых книг вошли: В.П. Астафьев «Царь-рыба», М.А. Булгаков «Белая гвардия», И.А. Бунин «Темные аллеи», Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго», И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», А.Н. Рыбаков «Приключения кроша», А. Гайдар «Школа», С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», Л.А. Чарская «Сибирочка», А. Грин «Бегущая по волнам», Н.А. Островский «Как закалялась сталь», Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо», Г. Белых, А. Пантелеев «Республика Шкид», А.М. Волков «Семь подземных королей», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».

В 2018 году количество участников акции выросло в 4 раза. «Неделя «Живой классики» в библиотеках» превратилась в самостоятельный проект. К сельским библиотекам, для которых и была придумана акция, в этом году присоединились городские, муниципальные библиотеки и даже книжные магазины.

Напомним, акция «неделя «Живой классики» в библиотеках была запущена в 2017 году для того, чтобы помочь детям, участникам конкурса «Живая классика», в чьих населенных пунктах нет интернета или книжного магазина, с выбором книги для конкурса. Проект был рассчитан на сельские библиотеки, являющиеся единственным очагом книжной культуры в населенных пунктах.  

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