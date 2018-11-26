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Культура

День любительского театра в Новоржеве отметят показом спектаклей 30 ноября

26 ноября 2018 года, 14:58

30 ноября Псковский областной центр народного творчества проводит ежегодный традиционный День любительского театра «Своя игра».

В этом году участниками Дня театра станут 2 любительских театральных коллектива из городов Новоржева и Новосокольники. Спектакли пройдут на сцене Новоржевского культурно-спортивного комплекса (ул. Германа, 65). Начало показа в 12.00.

В рамках Дня любительского театра запланированы мероприятия:

- показ спектаклей Новоржевского народного театра «Ночь перед Рождеством» (руководитель – Дарина Минаева) и театрального коллектива «Ливень» детской школы искусств города Новосокольники со спектаклем «Кошка, которая гуляет сама по себе» (руководитель – Тамара Андреева);

- мастер-класс для руководителей и участников любительских театров области с участием заслуженного артиста РФ Сергея Попкова и актрисы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Ирины Смирновой;

- круглый стол, где будут подведены итоги года в развитии любительских театров, состоится награждение всех участников дипломами и памятными подарками.

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