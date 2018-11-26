Михаил Ведерников видит своим первым заместителем Веру Емельянову

Губернатор области Михаил Ведерников направил в областное Собрание депутатов представление на согласование кандидатуры Веры Емельяновой для назначения на должность своего первого заместителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Участие депутатского корпуса в формировании администрации региона путем согласования кандидатуры первого вице-губернатора предусмотрено Уставом Псковской области и законом «О Псковском областном Собрании депутатов».
Должности заместителя и первого заместителя губернатора области Вера Емельянова занимает с 2010 года
Фото предоставлено пресс-службой областного Собрания депутатов.
Первоначально депутаты рассмотрят этот вопрос 28 ноября на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Окончательное решение будет принято на следующий день на сессии регионального парламента.