Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников видит своим первым заместителем Веру Емельянову

26 ноября 2018 года, 14:36

Губернатор области Михаил Ведерников направил в областное Собрание депутатов представление на согласование кандидатуры Веры Емельяновой для назначения на должность своего первого заместителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Должности заместителя и первого заместителя губернатора области Вера Емельянова занимает с 2010 года
Фото предоставлено пресс-службой областного Собрания депутатов.
Участие депутатского корпуса в формировании администрации региона путем согласования кандидатуры первого вице-губернатора предусмотрено Уставом Псковской области и законом «О Псковском областном Собрании депутатов».

Первоначально депутаты рассмотрят этот вопрос 28 ноября на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Окончательное решение будет принято на следующий день на сессии регионального парламента.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 2 декабря улица Набат в Пскове закрыта для движения автотранспорта
Приставы нагрянули к депутату Псковского районного Собрания Валерию Колтакову (ВИДЕО)
Школьники из Опочки, пострадавшие в ДТП, проходят обследование в псковской больнице
Юлия Григорьева: Первые мои свинки появились ещё весной и сразу разлетелись по домам
Неделя «Живой классики» по результатам 2018 года превратилась в самостоятельный проект
День любительского театра в Новоржеве отметят показом спектаклей 30 ноября
Великолучане пытались украсть чужие металлические ворота и попались полиции
Из Опочки в Псков перевезут детей, пострадавших в ДТП из-за пьяного водителя
«Надежды России» принесли великолукские лучникам три серебряные медали

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
23 ноября 10:15

Поборются за статуэтку

Каких героев своих публикаций «Псковская правда» выдвинула на соискание общественной премии «Народное признание»

Общество
22 ноября 16:03

100 рублей добра

Как поддержать «Клуб благотворителей» в сборе средств, если не успели попасть на аукцион

Общество
22 ноября 14:34

Мост-призрак

Чтобы попасть к себе домой и на могилы родственников, люди вынуждены переползать аварийный мост на коленях