Великолучане пытались украсть чужие металлические ворота и попались полиции

В Великих Луках полицией с поличным задержаны мужчины, пытавшиеся похитить гаражные ворота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, вечером 25 ноября трое граждан свободным доступом совершили попытку кражи металлических ворот с гаража по улице Мурманской. Однако, их противоправные действия пресек участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Великие Луки. Он задержал их с поличным.

Подозреваемыми являются трое безработных, ранее судимых мужчин. Двое из них великолучане, 1971 и 1985 годов рождения, а третий – житель Великолукского района, 1982 года рождения. Они дали признательные показания. Похищенное изъято.