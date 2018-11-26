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Происшествия

Великолучане пытались украсть чужие металлические ворота и попались полиции

26 ноября 2018 года, 13:00

В Великих Луках полицией с поличным задержаны мужчины, пытавшиеся похитить гаражные ворота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, вечером 25 ноября трое граждан свободным доступом совершили попытку кражи металлических ворот с гаража по улице Мурманской. Однако, их противоправные действия пресек участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Великие Луки. Он задержал их с поличным.

Подозреваемыми являются трое безработных, ранее судимых мужчин. Двое из них великолучане, 1971 и 1985 годов рождения, а третий – житель Великолукского района, 1982 года рождения. Они дали признательные показания. Похищенное изъято. 

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