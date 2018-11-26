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Спорт

«Надежды России» принесли великолукские лучникам три серебряные медали

26 ноября 2018 года, 11:11

Великолукские спортсмены завоевали три серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Надежды России». Турнир прошел с 21 по 25 ноября в Великих Луках в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наши лучники успешно показали себя в стрельбе из блочного лука в возрастной категории 2002–2005 года рождения. Так, в личном первенстве среди юношей второе место занял Егор Быстров, а среди девушек — Мария Петухова. В командном первенстве среди девушек серебряным призером соревнований стала сборная Псковской области в составе Марии Петуховой, Ники Снетковой и Екатерины Корневой.

Кроме того, Егор Быстров выполнил минимум Мастера спорта.

Призеры и победители соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями, а также получили возможность представлять нашу страну на мировых и европейских Первенствах и Чемпионатах.

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