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Культура

Четвертый сезон конкурса «Новая звезда» с участием великолучанки Анны Вораксо стартует 23 декабря

26 ноября 2018 года, 10:20

В музыкальном проекте «Новая звезда» Псковскую область представит Анна Вораксо из Великих Лук.

Главная цель проекта «Новая Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов.
Фото с личной страницы Анны Вораксо ВКонтакте.
Эфиры первого тура конкурса будут показаны на телеканале «Звезда» с 23 по 30 декабря 2018 года включительно. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года. В этот период пройдёт масштабное голосование среди телезрителей. За эти дни россияне услышат голоса всей России, окунутся в атмосферу праздника с красочным шоу и абсолютными премьерами песен. В конкурсе «Новая Звезда» побеждают два участника. Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января пройдет награждение лучшего исполнителя, по мнению жюри конкурса — знаменитых музыкальных экспертов. 7 января объявят лучшего исполнителя, по мнению телезрителей всей страны и, в частности, нашего региона.

Подробную информацию об участниках конкурса, концепции конкурса можно найти на официальном сайте телеканала «Звезда», в разделе «Программы», далее – «Развлекательные» — «Новая Звезда 4 сезон».

Напомним, «Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край.

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