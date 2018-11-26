Четвертый сезон конкурса «Новая звезда» с участием великолучанки Анны Вораксо стартует 23 декабря

В музыкальном проекте «Новая звезда» Псковскую область представит Анна Вораксо из Великих Лук.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны на телеканале «Звезда» с 23 по 30 декабря 2018 года включительно. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года. В этот период пройдёт масштабное голосование среди телезрителей. За эти дни россияне услышат голоса всей России, окунутся в атмосферу праздника с красочным шоу и абсолютными премьерами песен. В конкурсе «Новая Звезда» побеждают два участника. Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января пройдет награждение лучшего исполнителя, по мнению жюри конкурса — знаменитых музыкальных экспертов. 7 января объявят лучшего исполнителя, по мнению телезрителей всей страны и, в частности, нашего региона.

Подробную информацию об участниках конкурса, концепции конкурса можно найти на официальном сайте телеканала «Звезда», в разделе «Программы», далее – «Развлекательные» — «Новая Звезда 4 сезон».

Напомним, «Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край.