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Общество

В честь Дня матери юные артисты проекта «Звонкие сердца» дали праздничный концерт

26 ноября 2018 года, 09:42

Незрячие начинающие музыканты проекта «Звонкие сердца» выступили на праздничном концерте ко Дню матери, который прошел 25 ноября в доме культуры поселка Писковичи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дети исполнили песню «Про маму». Это уже не первое выступление ребят. Ранее они уже принимали участие в осенней концертной программе производственного предприятия слепых «Нива».

Программа по обучению незрячих и слабовидящих детей музыке при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках проекта «Команда 2018» реализуется с августа этого года.

Автор проекта, общественный помощник губернатора Ольга Кутузова рассказала, что в настоящее время в образовательный процесс включены 5 детей в возрасте от пяти до семи лет. Обучение ведется по экспериментальной методике. Подобные музыкальные занятия на территории Северо-Запада еще не проводились.

Сейчас у ребят адаптационный, вводный курс, после него начнется более серьезная музыкальная подготовка с дыхательной гимнастикой и распределением по группам (духовые или ударные музыкальные инструменты, фортепиано). Основной акцент, учитывая особенности обучающихся, будет сделан на индивидуальные занятия.

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