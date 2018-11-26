В честь Дня матери юные артисты проекта «Звонкие сердца» дали праздничный концерт

Незрячие начинающие музыканты проекта «Звонкие сердца» выступили на праздничном концерте ко Дню матери, который прошел 25 ноября в доме культуры поселка Писковичи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дети исполнили песню «Про маму». Это уже не первое выступление ребят. Ранее они уже принимали участие в осенней концертной программе производственного предприятия слепых «Нива».

Программа по обучению незрячих и слабовидящих детей музыке при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках проекта «Команда 2018» реализуется с августа этого года.

Автор проекта, общественный помощник губернатора Ольга Кутузова рассказала, что в настоящее время в образовательный процесс включены 5 детей в возрасте от пяти до семи лет. Обучение ведется по экспериментальной методике. Подобные музыкальные занятия на территории Северо-Запада еще не проводились.

Сейчас у ребят адаптационный, вводный курс, после него начнется более серьезная музыкальная подготовка с дыхательной гимнастикой и распределением по группам (духовые или ударные музыкальные инструменты, фортепиано). Основной акцент, учитывая особенности обучающихся, будет сделан на индивидуальные занятия.