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Культура

Выставка работ людей с ограниченными возможностями откроется в Пскове 27 ноября

26 ноября 2018 года, 09:40

Во вторник, 27 ноября, в 17.00 в Доме ремесел (г. Псков, ул. Некрасова, 8) состоится открытие выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сильнее». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра областного народного творчества.

Участие принимают мастера из Пскова и Псковской области, которые стали финалистами II Международных Парадельфийских игр, прошедших в Ижевске с 11 по 17 ноября 2018. Вниманию посетителей будут представлены работы, выполненные в различных техниках: художественная вышивка, работы из природного материала, вязаные изделия, резьба по дереву, живопись и графика. Народные умельцы представили на выставку более 100 работ, изготовленных с любовью и большим мастерством.

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