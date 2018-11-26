Выставка работ людей с ограниченными возможностями откроется в Пскове 27 ноября

Во вторник, 27 ноября, в 17.00 в Доме ремесел (г. Псков, ул. Некрасова, 8) состоится открытие выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сильнее». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра областного народного творчества.

Участие принимают мастера из Пскова и Псковской области, которые стали финалистами II Международных Парадельфийских игр, прошедших в Ижевске с 11 по 17 ноября 2018. Вниманию посетителей будут представлены работы, выполненные в различных техниках: художественная вышивка, работы из природного материала, вязаные изделия, резьба по дереву, живопись и графика. Народные умельцы представили на выставку более 100 работ, изготовленных с любовью и большим мастерством.