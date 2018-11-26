Житель Невельского района отправился в колонию строгого режима за пьяную езду

Жителя Невельского района привлекли к уголовной ответственности за управление мопедом в пьяном состоянии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Этот 24-летний ранее судимый мужчина, будучи подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 4 и 26 августа, не имея права управления транспортными средствами, вновь сел за него в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы.

Отбывать срок осужденному предстоит в колонии строгого режима.