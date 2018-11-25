Водителям напомнили о новых правилах зимней эксплуатации автомобили

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018г. № 29 внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877, вступающие в силу 11 ноября 2018 года.

Так, внесены изменения в приложения № 8 и 9 к данному документу. Теперь положениями абзаца второго пункта 5.5 приложения № 8 предусмотрено запрещение эксплуатации в зимний период (декабрь, январь, февраль) не укомплектованных зимними шинами транспортных средств только категорий М1 и N1(легковые автомобили и грузовые автомобили полной массой до 3,5 тонн); приложение № 8 дополнено пунктом 11.9, определяющим требования по комплектации транспортных средств категорий М2, М3, N2 и N3 (автобусы и грузовые автомобили), за исключением транспортных средств, относящихся к категории «G», цепями противоскольжения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Одновременно с этим, административная ответственность за эксплуатацию транспортного средства категорий M1 и N1 неукомплектованного зимними шинами в зимнее в настоящее время Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не установлена.

Согласно пункта 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства — Совета Министров Российской Федерации от 23.10.1993г. № 1090, запрещается эксплуатация автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Пунктом 7.15(1) Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (Приложение к Основным положениям) запрещается эксплуатация транспортных средств в случае отсутствия опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии с третьим абзацем пункта 8 Основных положений на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх, с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

Таким образом, управление транспортным средством с установленными зимними шинами с шипами без опознавательного знака "Шипы" является нарушением пункта 2.3.1 Правил дорожного движения, пункта 7.15(1) Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, пункта 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

За управление транспортным средством с указанными выше нарушениями, как и управление с установленными на одну ось транспортного средства шинами различных моделей (пункт 5.5 Перечня), является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями эксплуатация транспортного средства запрещена), влекущим административную ответственность водителя в виде предупреждения или административного штрафа в сумме 500 рублей.