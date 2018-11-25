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Происшествия

Полицейские просят помощи в поиске пропавшей женщины

25 ноября 2018 года, 10:06

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Перепеч Инна Николаевна, 1968 года рождения, уроженка деревни Гультяи Пустошкинского района Псковской области. Поживала в селе Карамышево Псковского района. Последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров волосы тёмно-русые, короткие, глаза голубые.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении И.Н.Перепеч, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.


Фото пресс-службы УМВД России
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