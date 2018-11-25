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Общество

Пушкиногорская прокуратура помогла сироте получить жилье

25 ноября 2018 года, 09:16
По требованию прокурора Пушкиногорского района орган исполнительной власти представил девушке, длительное время состоящей на учете в качестве нуждающейся в обеспечении жилым помещением, а также включенной в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилое помещение, сообщили в прокуратуре Пушкинский Гор. Пушкиногорским районным судом 02.08.2018 удовлетворено исковое заявление прокурора Пушкиногорского района об обязании Администрации Пушкиногорского района предоставить гражданке Е., имеющей статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим требованиям, по договору найма специализированного жилого помещения, общей площадью не менее 25 кв.м., расположенное на территории Пушкиногорского района Псковской области, в срок до 31.12.2018. Во исполнение решения суда по иску прокурора района Администрацией Пушкиногорского района 06.11.2018 гражданка Е. пос.Пушкинские обеспечена благоустроенной квартирой в многоэтажном жилом доме, находящемся на территории пос.Пушкинские Горы Псковской области. В настоящее время прокуратура района проводит проверку соответствия представленного жилого помещения санитарно-техническим требованиям.
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