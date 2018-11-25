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Общество

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жительниц области с Днем матери

25 ноября 2018 года, 08:58

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник появился в России 20 лет назад. Несмотря на недолгую историю за прошедшие годы он стал одним из самых почитаемых и любимых. Думаю, главная причина этого - особенно теплое и трепетное отношение к материнству, которое всегда было присуще жителям нашей страны. Именно мать у нас воспринимается как центр семьи, оплот нравственных ценностей и чувственности. Образ матери - ключевой в российской литературе и художественном искусстве. Я искренне верю. что наш общий долг - бережное отношение ко всем нашим женщинам, поддержка и уважение к их непростому труду, ведь на плечах их лежит ответственность по сохранению наших традиций и культуры. Администрация Псковской области будет делать все для поддержки наших матерей. В этот праздник желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и взаимопонимания!

Губернатор Псковской области М.Ю.Ведерников.

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