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Спорт

В Великом Новгороде на соревнованиях по бальным танцам Псковскую область представят спортсмены из Новоржева

24 ноября 2018 года, 17:42

Спортсмены из Новоржева представят Псковскую область на соревнованиях по спортивным бальным танцам «Хрустальная туфелька-2018». Конкурс пройдет 25 ноября в Великом Новгороде. Организатором мероприятия стал танцевально-спортивный клуб «Импульс», сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

В Великий Новгород отправятся воспитанники новоржевской студии бального танца «Ритм». Танцоры примут участие в программах «Массовый спорт», «Спорт высших достижений». Некоторые пары готовятся представить латиноамериканские танцы и побороться за «Кубок Ча-ча-ча».

Поездка творческого коллектива за пределы региона оказалась возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Новоржевского района Михаила Пашкова, а также содействию Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». 

В Великий Новгород отправятся воспитанники новоржевской студии бального танца «Ритм»
фото пресс-службы областной администрации
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