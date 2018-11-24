В Великом Новгороде на соревнованиях по бальным танцам Псковскую область представят спортсмены из Новоржева

Спортсмены из Новоржева представят Псковскую область на соревнованиях по спортивным бальным танцам «Хрустальная туфелька-2018». Конкурс пройдет 25 ноября в Великом Новгороде. Организатором мероприятия стал танцевально-спортивный клуб «Импульс», сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

В Великий Новгород отправятся воспитанники новоржевской студии бального танца «Ритм». Танцоры примут участие в программах «Массовый спорт», «Спорт высших достижений». Некоторые пары готовятся представить латиноамериканские танцы и побороться за «Кубок Ча-ча-ча».

Поездка творческого коллектива за пределы региона оказалась возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Новоржевского района Михаила Пашкова, а также содействию Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».