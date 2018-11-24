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Политика

Губернатор об итогах Госсовета: Президент поставил задачу работать на результат

24 ноября 2018 года, 12:50


- Впервые был использован такой уникальный формат работы, когда Президент, Губернаторы, вице-премьеры общались „без галстуков“, в неформальной обстановке, и договаривались о том, как национальные проекты будут реализовываться на местах, - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников  итоги расширенного заседания президиума Госсовета под руководством Владимира Путина, которое прошло в пятницу, 23 ноября, в Крыму. -Сегодня я работал в тематической группе „Культура“ и „Спорт“, оба направления курирует заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Все предложения нашей группы с Ольгой Юрьевной мы отработали и согласовали. Важно, что такой формат президиума Госсовета сохранится. За эти два дня все вопросы не решить, необходимо, чтобы и дальше у нас была возможность совместно обсуждать все возникающие вопросы, чтобы в полной мере обеспечить выполнение ключевой задачи, поставленной Президентом: обеспечить качественные изменения в жизни каждого жителя нашей страны. Регламенты, планы по реализации нацпроектов приняты, но любой документ нужно адаптировать к ситуации „на земле“. Поэтому могу сказать, это очень своевременный и актуальный формат работы».

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