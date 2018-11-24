Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Строительство путепровода в Великих Луках завершено, сообщил Валерий Полупанов

24 ноября 2018 года, 12:43

«Строительство объекта закончено. Остались последние штрихи»,  - сообщил ПАИ об итогах проверки автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов.

Проверка состоялась в соответствии с извещением об окончании строительства объекта.

Отмечен надлежащий уровень производства и качества строительно-монтажных работ.

Напомним, путепровод через железную дорогу в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города — соединить две его части, разделенные железнодорожными путями. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета. На 2018 год средства выделены в полном объеме в рамках госконтракта: 450 млн рублей поступили из федерального бюджета и 90 млн рублей — из регионального.

Ход строительства важного инфраструктурного объекта находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великом Новгороде на соревнованиях по бальным танцам Псковскую область представят спортсмены из Новоржева
Губернатор об итогах Госсовета: Президент поставил задачу работать на результат
Из-за ремонтных работ на Коммунальной и Рокоссовского в Пскове на выходных изменились маршруты пяти городских автобусов
Подростки-волонтеры соберутся сегодня на противонаркотический слет в Псково-Печерском монастыре
Мокрый снег, облака и плюсовая погода ожидается сегодня в Псковской области
Ксения Чевская из Пскова заняла третье место на национальном чемпионате «Абилимпикс»
В Пскове отменили повышение стоимости проездных в автобусах
Нина Булочникова на 95-летие получила поздравительную открытку от Владимира Путина
Десант миллиардеров, собачью жизнь и финиш Ганзы обсудят в новом выпуске «Семь раз отмерь» на «Седьмом небе»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
23 ноября 10:15

Поборются за статуэтку

Каких героев своих публикаций «Псковская правда» выдвинула на соискание общественной премии «Народное признание»

Общество
22 ноября 16:03

100 рублей добра

Как поддержать «Клуб благотворителей» в сборе средств, если не успели попасть на аукцион

Общество
22 ноября 14:34

Мост-призрак

Чтобы попасть к себе домой и на могилы родственников, люди вынуждены переползать аварийный мост на коленях