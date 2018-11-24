Строительство путепровода в Великих Луках завершено, сообщил Валерий Полупанов

«Строительство объекта закончено. Остались последние штрихи», - сообщил ПАИ об итогах проверки автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов.

Проверка состоялась в соответствии с извещением об окончании строительства объекта.

Отмечен надлежащий уровень производства и качества строительно-монтажных работ.

Напомним, путепровод через железную дорогу в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города — соединить две его части, разделенные железнодорожными путями. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета. На 2018 год средства выделены в полном объеме в рамках госконтракта: 450 млн рублей поступили из федерального бюджета и 90 млн рублей — из регионального.

Ход строительства важного инфраструктурного объекта находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.