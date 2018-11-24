Из-за ремонтных работ на Коммунальной и Рокоссовского в Пскове на выходных изменились маршруты пяти городских автобусов

В связи с проведением ремонтных работ на перекрёстке ул. Рокоссовского и ул. Коммунальной в Пскове на выходных поменяется схема движения транспорта. С 8.00 24 ноября до 24.00 25 ноября меняется схема движения автобусов №№ 2, 17, 22, 25, 30.

1) Маршрут №2 с вокзала следует до ул.Рокоссовского.

2) Маршрут №17 – разворот на ул. Балтийской (по кругу возле заправки) выезд на Рижский проспект далее с поворотом на ул. Печорскую и выездом на ул. Коммунальную - далее по маршруту.

3) Маршруты №№ 22 и 30 с Рижского проспекта следуют с поворотом на ул. Печорскую и выездом на ул. Коммунальную - далее по маршруту.

4) Маршрут № 25 от Родины следует по Рижскому проспекту с поворотом на ул. Печорскую и выездом на ул.Коммунальную - далее по маршруту. На обратном рейсе с ул. Коммунальной автобусы следуют с поворотом на ул. Западную и выездом на Рижский проспект - далее по маршруту.

5) Дачные и пригородные маршруты следуют по Рижскому проспекту на Рокоссовского в прямом и обратном направлениях.