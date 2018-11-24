Подростки-волонтеры соберутся сегодня на противонаркотический слет в Псково-Печерском монастыре

В выходные, 24 и 25 ноября, в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря пройдет межрайонный волонтерский слет для инициативных подростков из Палкинского, Опочецкого, Островского, Пыталовского и Печорского районов., сообщает информационный портал областной администрации.

Мероприятие станет финалом социального проекта «Создание и поддержка православной региональной волонтерской сети для противодействия наркотизации молодежи на местном уровне". Организатор слета — Центр реабилитации и психологической поддержки «Ручей».

В программе слета запланированы тренинги «Будь лидером!» и «Образ будущего» с элементами арт-терапии, а также «Веревочный курс», направленный на развитие навыков командного взаимодействия.

Ведущий всех тренингов — настоятель Храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (Санкт-Петербург) отец Александр Гаврилов.

Добавим, социальный проект «Создание и поддержка православной региональной волонтерской сети для противодействия наркотизации молодежи на местном уровне» реализуется на территории Псковской области с 1 июня по 30 ноября этого года на средства Фонда президентских грантов. Его организатором выступает общественная организация «Приход Храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на Васильевском острове Санкт-Петербурга» при поддержке Администрации Псковской области, Администраций муниципальных образований, Управления МВД России по Псковской области.

Основные мероприятия проекта: лекции, семинары и тренинги для подростков и родителей, направленные на личностный рост и развитие коммуникативных компетенций участников.