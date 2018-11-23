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Экономика

В Пскове отменили повышение стоимости проездных в автобусах

23 ноября 2018 года, 15:11

Стоимость месячных проездных билетов в общественном транспорте Пскова на декабрь 2018 года остается неизменной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». В организации отметили, что в декабре проездной билет в Пскове будет стоить столько же, как и в ноябре.

Напомним, несколько дней назад руководство автопарка сообщило о планах повысить стоимость проездных билетов с 1 декабря. В частности, было запланировано введение «билета буднего дня». Он не действует по выходным, стоимость его планировали на уровне 1050 рублей. Проездной, действующий каждый день, должен был стоить 1400 рублей. Проездной для школьников – 850 рублей, для студентов – 950 рублей.

С 10 ноября стоимость разовой поездки по Пскову в автобусе выросла на 2 рубля - до 25 рублей.

Ранее новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.

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