Нина Булочникова на 95-летие получила поздравительную открытку от Владимира Путина

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Нину Булочникову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат пожелал псковичке здоровья, оптимизма, бодрости духа, заботы близких людей, долгих лет жизни, вручил поздравительный адрес от главы города и цветы: «Мы восхищаемся вами и благодарны вам за трудовой подвиг, который является примером для нашей молодежи!»

Григорий Турчин также отметил, что поздравляет Нину Яковлевну уже второй раз. Он выразил надежду, чтобы и в третий раз, на 100-летний юбилей, именинница принимала поздравления в добром здравии.

Теплые слова поздравлений и пожеланий, открытку от президента РФ Владимира Путина, подарки и цветы по случаю юбилея Нина Яковлевна Булочникова приняла от представителей администрации Псковской области и городского Совета ветеранов.