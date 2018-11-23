Псковских водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на дорогах

В Псковской области зарегистрированы факты наездов на пешеходов, в том числе в областном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с этим, дорожные полицейские призывают пешеходов соблюдать следующие правила:

- переходить дорогу следует только в установленном месте;

- даже на регулируемом пешеходном переходе, двигаясь на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что машины остановились;

- в условиях недостаточной видимости надо быть особенно внимательными и переходить проезжую часть в том месте, где она хорошо освещена;

- помните, что в темное время суток пешеход, одетый в светлую одежду, более заметен;

- не забывайте о важной роли светоотражателей.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. Особенно, если при этом перед переходом остановилось другое транспортное средство. Для этого необходимо просто снижать скорость движения.