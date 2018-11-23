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Культура

Накануне Дня матери в Пскове пройдёт праздник для людей с ограниченными возможностями

23 ноября 2018 года, 10:46

В пятницу, 23 ноября, в спортивно-развлекательном центре «Простория» пройдет праздничное мероприятие «Лучший подарок для мамы», приуроченное к международному Дню матери. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В празднике примут участие мамы и их дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 12 лет.

Маленьких гостей ждут спортивные развлечения: батуты, скалодром, веревочный парк и мастер-класс по изготовлению подарка маме.

Для родителей запланировано общение со специалистами по вопросам особенностей воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также всех гостей праздника ждет свободное общение, чаепитие и фотосессия на память.

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