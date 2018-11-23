Мобильная приёмная прокурора области будет работать в Гдове 23 ноября

В среду, 28 ноября, с 11.00 в Гдове будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в прокуратуре Гдовского района по адресу: Гдов, ул. Карла Маркса, д. 35.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81131) 21-658 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).