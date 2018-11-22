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Культура

В Сети появился фильм «Псковское ткачество» из цикла программ «Пряничный домик»

22 ноября 2018 года, 17:25

22 ноября на телеканале «Культура» показали фильм «Псковское ткачество» из цикла документальных программ «Пряничный домик». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра народного творчества.

В фильме, посвященном Псковскому ткачеству, речь идет о том, что издревле Псковская земля была усеяна льном, в каждом доме стоял ткацкий станок, а мастерство псковских ткачих знали далеко за пределами нашего государства. Пограничный город, лежащий на Ганзейском пути, славился своими товарами. Однако со временем традиции позабыли.

Документальный фильм рассказывает о традиционных народных искусствах и ремеслах.
Стоп-кадр фильма «Псковское ткачество»
Как возрождается ремесло сегодня, как традиции передаются от мастерицы к мастерице и о чем мечтают псковские школьники – именно об этом поведает фильм «Псковское ткачество» из цикла программ «Пряничный домик».

Фильм доступен для просмотра на сайте телеканала «Культура».

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