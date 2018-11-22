В Сети появился фильм «Псковское ткачество» из цикла программ «Пряничный домик»

22 ноября на телеканале «Культура» показали фильм «Псковское ткачество» из цикла документальных программ «Пряничный домик». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра народного творчества.

В фильме, посвященном Псковскому ткачеству, речь идет о том, что издревле Псковская земля была усеяна льном, в каждом доме стоял ткацкий станок, а мастерство псковских ткачих знали далеко за пределами нашего государства. Пограничный город, лежащий на Ганзейском пути, славился своими товарами. Однако со временем традиции позабыли.