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Общество

Участок улицы Карла Маркса в Пскове закроют для транспорта 24 ноября

22 ноября 2018 года, 17:58

В связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на улице Карла Маркса с 8.00 24 ноября до 00.00 25 ноября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Некрасова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения автовладельцам за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и обращать особое внимание на существующую схему организации движения, неукоснительно выполняя требования дорожных знаков.

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