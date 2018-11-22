Книгу «Была деревня Красуха» теперь можно найти во всех библиотеках Псковской области

Презентация документальной повести «Была деревня Красуха» состоялась 22 ноября в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Авторы книги – архитектор-реставратор Игорь Лагунин, литератор и историк Валерий Яковлев.

Произведение написано по материалам переписки и воспоминаниям бывших жителей деревни Красухи, родственников, свидетелей и участников событий ноября 1943 года. Материалы собирались поисковым отрядом, созданным на базе седьмого класса Порховской школы № 2, в котором он был классным руководителем в молодые годы.

Ознакомиться с изданием можно во всех библиотеках Псковской области.

Презентация книги прошла в интерьерах экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Специально для этого случая сотрудники исторического отдела музея подготовили небольшую выставку писем, фотографий и других экспонатов, связанных с историей деревни Красуха.

Напомним, трагическое событие в деревне Красуха произошло 27 ноября 1943 года. В тот день между Порховом и Островом, близ Красухи, взрывом была уничтожена автомашина фашистского командования. Разозленные гитлеровские войска ворвались в деревню, согнали ее жителей в сарай и подожгли его. Тех, кто пытался выбраться из огня, уничтожали. В огне и муках погибли 280 безвинных детей, женщин, стариков.