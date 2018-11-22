Депутаты Щукинской волости приняли решение взять аварийный мост на баланс

Депутаты Щукинской волости, сегодня 22 ноября, приняли решение взять аварийный мост, являющийся единственной переправой из деревни Высоцкое в деревню Маслово в Пустошкинском районе, на баланс. Местные жители в буквальном смысле слова переползают этот мост на коленях.

- Теперь мы сможем включить мост в реестр муниципальной собственности, - сказал глава Щукинской волости Сификурбан Алирзаев. – Было очень много обращений от местных жителей. Вопрос оставался нерешенным более десяти лет. Депутаты вошли в положение. Особых возражений при голосовании не возникло.

Глава Пустошкинского района Юрий Жуков заверил, что обратится с просьбой к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с тем, чтобы освоение выделенных ранее 2 млн рублей на строительство нового моста перенести на январь-февраль следующего года.