Стрит-арт выставка с изображениями великих личностей заработала в псковском аэропорту

Стрит-арт выставка открылась 22 ноября в псковском аэропорту в рамках проекта «Великие имена России». Основа экспозиции – работы с изображением великих личностей, созданные псковичами на арт-площадке в День народного единства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отдать свой голос можно в общественной приемной проекта по адресу: Псков, Октябрьский проспект, д.11, на сайте проекта великиеимена.рф, в социальных сетях, посредством смс-сообщения и методом анкетирования.

Результаты общероссийского голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

Напомним, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».