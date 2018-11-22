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Общество

Стрит-арт выставка с изображениями великих личностей заработала в псковском аэропорту

22 ноября 2018 года, 15:18

Стрит-арт выставка открылась 22 ноября в псковском аэропорту в рамках проекта «Великие имена России». Основа экспозиции – работы с изображением великих личностей, созданные псковичами на арт-площадке в День народного единства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Одним из инициаторов акции выступил Глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Фото предоставлено пресс-службой областной администрации.
Финальный этап голосования в регионе продлится до 30 ноября. На победу претендуют имена княгини Ольга, Василия Маргелова и князя Александра Невского.

Отдать свой голос можно в общественной приемной проекта по адресу: Псков, Октябрьский проспект, д.11, на сайте проекта великиеимена.рф, в социальных сетях, посредством смс-сообщения и методом анкетирования.

Результаты общероссийского голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

Напомним, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».

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