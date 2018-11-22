Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке школьного питания

22 ноября 2018 года, 13:27

В этом году псковское УФАС России наложило штрафов более чем на 16 млн рублей и до конца года сумма еще увеличится, - сообщила руководитель псковского УФАС России Ольга Милонаец на пресс-конференции, которая прошла сегодня.

Руководитель ведомства отметила, что в регионе на уровне губернатора принято решение о жесточайшем контроле за закупками муниципальных предприятий, потому что они «имеют признаки нарушения закона о корпоративных закупках», при этом через закупки муниципальных и государственных предприятий «деньги проходят колоссальные».

Если хозяйствующие субъекты, получая предупреждения, их исполняют, то органы власти игнорируют и доводят «дело до дела» и получают штрафы, сообщила Ольга Милонаец.

Такие дела с определенной периодичностью возникают у МП «Горводоканал», которому регулярно одобряют кредитные линии. Недавно он получил штраф в 3,2 млн рублей за то, что не исполнил предупреждение антимонопольной службы.

Практически все районы получили предупреждение за организацию перевозок без торгов, где сразу выбирается «Псковпассажиравтотранс», а перевозки субсидируются, как невыгодные маршруты. При этом частный бизнес говорит о том, что они готовы брать такие перевозки на торгах, при этом не надо будет ничего субсидировать.

За сговор на торгах по медицинским изделиям получили предупреждения псковские больницы.

- Мы установили картельный сговор среди зарегистрированных в Санкт-Петербурге компаний «Псковмедресурс» и «Новомед», - рассказала руководитель псковского УФАС.

После вмешательства службы первая компания сразу закрылась по банкротству, а «Новомед» получил штраф в 8,2 млн. рублей.

Подобный картельный сговор вскрыт на рынке организации школьного питания. В течение нескольких лет две пары компаний разделяли конкурсы по территориальному признаку. Доказательная база собрана, до конца года будет принято решение.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участок улицы Карла Маркса в Пскове закроют для транспорта 24 ноября
Стало известно, какая погода придёт в Псковскую область 23 ноября
В Сети появился фильм «Псковское ткачество» из цикла программ «Пряничный домик»
Книгу «Была деревня Красуха» теперь можно найти во всех библиотеках Псковской области
Почти 120 тысяч рублей удалось собрать на социально значимые проекты «Круга благотворителей»
Депутаты Щукинской волости приняли решение взять аварийный мост на баланс
Стрит-арт выставка с изображениями великих личностей заработала в псковском аэропорту
Концерт в честь 120-летия Пыталовской средней школы состоится 30 ноября
Псковский музей приглашает горожан и гостей города на программу «За чаем не скучаем»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 ноября 16:03

100 рублей добра

Как поддержать «Клуб благотворителей» в сборе средств, если не успели попасть на аукцион

Общество
22 ноября 14:34

Мост-призрак

Чтобы попасть к себе домой и на могилы родственников, люди вынуждены переползать аварийный мост на коленях

Общество / Здоровье
21 ноября 21:00

К врачу с комфортом

В Пскове создают «Бережливую поликлинику»