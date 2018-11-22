Псковское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке школьного питания

В этом году псковское УФАС России наложило штрафов более чем на 16 млн рублей и до конца года сумма еще увеличится, - сообщила руководитель псковского УФАС России Ольга Милонаец на пресс-конференции, которая прошла сегодня.

Руководитель ведомства отметила, что в регионе на уровне губернатора принято решение о жесточайшем контроле за закупками муниципальных предприятий, потому что они «имеют признаки нарушения закона о корпоративных закупках», при этом через закупки муниципальных и государственных предприятий «деньги проходят колоссальные».

Если хозяйствующие субъекты, получая предупреждения, их исполняют, то органы власти игнорируют и доводят «дело до дела» и получают штрафы, сообщила Ольга Милонаец.

Такие дела с определенной периодичностью возникают у МП «Горводоканал», которому регулярно одобряют кредитные линии. Недавно он получил штраф в 3,2 млн рублей за то, что не исполнил предупреждение антимонопольной службы.

Практически все районы получили предупреждение за организацию перевозок без торгов, где сразу выбирается «Псковпассажиравтотранс», а перевозки субсидируются, как невыгодные маршруты. При этом частный бизнес говорит о том, что они готовы брать такие перевозки на торгах, при этом не надо будет ничего субсидировать.

За сговор на торгах по медицинским изделиям получили предупреждения псковские больницы.

- Мы установили картельный сговор среди зарегистрированных в Санкт-Петербурге компаний «Псковмедресурс» и «Новомед», - рассказала руководитель псковского УФАС.

После вмешательства службы первая компания сразу закрылась по банкротству, а «Новомед» получил штраф в 8,2 млн. рублей.

Подобный картельный сговор вскрыт на рынке организации школьного питания. В течение нескольких лет две пары компаний разделяли конкурсы по территориальному признаку. Доказательная база собрана, до конца года будет принято решение.