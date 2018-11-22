Концерт в честь 120-летия Пыталовской средней школы состоится 30 ноября

В ноябре Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова отмечает 120 лет со дня образования. К юбилейной дате в учебном учреждении подготовили праздничную программу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

30 ноября в 13.00 состоится концерт с участием учеников и учителей, коллективов Дома детского творчества, Детской школы искусств, местного Дома культуры.

На мероприятие приглашены глава Пыталовского района Вера Кондратьева, директора районных школ, выпускники-медалисты, учителя-ветераны, родители бывших и настоящих учеников.

Днем открытия школы считается 13 ноября 1898 года. С 1923 года учебное учреждение стало шестиклассным. В 1925 году его называют Яунтлатгальской русской шестиклассной основной школой, а в 1938 году она становится Абренской основной школой. В 1940 году гимназия была закрыта и вместо нее образована Абренская государственная русская средняя школа. И только в 1945 году школа стала называться Пыталовской.

Здание, в котором располагается учреждение, было построено в 1962 году. В 1975 году была введена в эксплуатацию пристройка, рассчитанная на 964 ученика. В 1999 году школе присвоено имя земляка, советского и российского ученого, академика Александра Александровича Никонова.

Сейчас в школе обучается 659 детей с 1 по 11 класс. Педагогический коллектив возглавляет директор Людмила Сидорчук.